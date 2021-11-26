Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение, что Турция могла бы стать идеальным соперником в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

«Что касается возможных соперников, то многие из них нам хорошо известны, — цитирует Черчесова «Комсомольская правда». - Играли и с Шотландией, и с Польшей, и с Австрией, и со Швецией, и с Турцией. Невозможно предсказать, кто в каком состоянии будет из них в марте. Но если говорить о сегодняшнем дне, то Турция — наиболее предпочтительный вариант.

Мы эту команду хорошо знаем, чаще всего играли с Турцией за последние пять лет. Четыре матча у нас было с Бельгией, а с турками встречались шесть раз. Причем играли достаточно удачно. Ну и мы понимаем, в каком состоянии они находятся на данный момент. Кстати, федерация футбола Турции связывалась со мной по поводу возможной работы, я изучал эту команду досконально. У них действительно есть очень хорошие игроки, большие личности. Но на данный момент видно, что сборная пока не сбалансирована.

Я еще раз подчеркиваю, что речь о сегодняшнем моменте. Что будет в марте — я не знаю".

Напомним, что Россия в стыковых матчах может сыграть с Польшей, Чехией, Австрией, Турцией и Северной Македонией. Первая игра пройдет 24 марта дома, ответная — 29 марта на выезде.