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«Турция — наиболее предпочтительный вариант». Черчесов — о соперниках России по стыкам ЧМ-2022

08:46
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение, что Турция могла бы стать идеальным соперником в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

«Что касается возможных соперников, то многие из них нам хорошо известны, — цитирует Черчесова «Комсомольская правда». - Играли и с Шотландией, и с Польшей, и с Австрией, и со Швецией, и с Турцией. Невозможно предсказать, кто в каком состоянии будет из них в марте. Но если говорить о сегодняшнем дне, то Турция — наиболее предпочтительный вариант.

Мы эту команду хорошо знаем, чаще всего играли с Турцией за последние пять лет. Четыре матча у нас было с Бельгией, а с турками встречались шесть раз. Причем играли достаточно удачно. Ну и мы понимаем, в каком состоянии они находятся на данный момент. Кстати, федерация футбола Турции связывалась со мной по поводу возможной работы, я изучал эту команду досконально. У них действительно есть очень хорошие игроки, большие личности. Но на данный момент видно, что сборная пока не сбалансирована.

Я еще раз подчеркиваю, что речь о сегодняшнем моменте. Что будет в марте — я не знаю".

Напомним, что Россия в стыковых матчах может сыграть с Польшей, Чехией, Австрией, Турцией и Северной Македонией. Первая игра пройдет 24 марта дома, ответная — 29 марта на выезде.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/stanislav-cherchesov-sbornaya-ne-mesto-dlya-lichnyh-terzanij-trenera-poetomu-ya-i-govoril-chto-ne-pokinu-pole-boya/

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Роман Шишов все материалы автора
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