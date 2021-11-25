Матыцин верит, что сборная России не разочарует болельщиков в стыковых матчах на ЧМ-2022

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что сборной России по футболу удастся порадовать болельщиков в стыковых матчах на ЧМ-2022.

Команда набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в отборочной группе H.

«Мы надеемся, что у сборной России по футболу есть потенциал. Какие бы соперники ни достались нам в результате жеребьевки, у нас стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира. Она поставлена главному тренеру и команде, ее понимает Российский футбольный союз. Надеюсь, все обозначенные мною партнеры не подведут российских болельщиков», — цитирует Матыцина ТАСС.

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет завтра, 26 ноября, полуфинальные матчи — 24-25 марта, финальные — 28-29 марта.