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Бэйл — о своем состоянии перед ЧМ-2022: «Я на 100 процентов в форме»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своем состоянии перед началом ЧМ-2022.

«Я на 100 процентов в форме и готов выйти на поле. Нет проблем. Если надо сыграть все три матча целиком, то я сделаю это. За последний месяц было много историй о футболистах, которые получали травмы, из-за которых пропустят чемпионат мира. Психологически трудно слышать о таком. Мы все просто молимся, чтобы никто не травмировался прямо перед началом турнира», — приводит Goal слова Бэйла.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Уэльса по итогам жеребьевки попала в группу B с командами Англии, США и Ирана.

Валлийцы проведут первый матч в турнире 21 ноября против США. Начало — в 22.00 (мск).

Гарет Бэйл
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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