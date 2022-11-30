Беллингем рассказал, в каком стиле сборная Англии сыграла с Уэльсом на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над Уэльсом (3:0) на чемпионате мира-2022.

«Думаю, что вы видели в первом матче у сборной Англии атакующую игру, во второй — оборонительную, сегодня был микс. Хорошо было соединить их сегодня. У нас глубокая линия атаки, кто бы ни вышел, он оказывает влияние. Изменения в составе не меняют стиль команды. Я очень рад за Фила Фодена, учитывая внимание к нему за последние несколько дней», — цитирует BBC Беллингема.

Сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места. В 1/8 финала англичане сыграют с Сенегалом. Матч состоится 4 декабря.