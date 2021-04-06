Андрей Семенов поделился впечатлениями от игры Иличича

Защитник сборной России Андрей Семенов рассказал, какое впечатление на него оказала игра полузащитника сборной Словении Йосипа Иличича.

«Они делали акцент на Иличиче, — сказал Семенов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Тактика была построена на том, чтобы доставить мяч на Иличича. Был лидер, который их тащит. А остальные от него играли. Он медлительный? Не сказал бы. Федя Кудряшов не из медленных защитников. Он очень быстрый. Но ему пришлось попотеть с ним».

Россия обыграла Словению со счетом 2:1. Дубль у россиян сделал Артем Дзюба. У словенцев отличился Иличич.