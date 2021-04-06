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Андрей Семенов рассказал, чем его удивила сборная Мальты

01:10
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Защитник сборной России Андрей Семенов рассказал о том, чем его удивила игра сборной Мальты в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Чем удивила Мальта? Своим контролем, — сказал Семенов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Не ожидал, честно говоря, что они будут так хорошо контролировать мяч. Мы так играем на сборах, когда ты не боишься ошибиться, когда у тебя все проходит. Они выходили из-под высокого прессинга, разворачивали игру. Мы очень много с Мальтой набегались из-за этого. Своим контролем они удивили, своей техникой».

Сборная России победила команду Мальты в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 3:1.

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