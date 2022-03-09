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Сегодня, 09:53

Андрей Карпович в скором времени возглавит сборную Казахстана

Виктория Кравченко

Российско-казахстанский тренер Андрей Карпович может возглавить сборную Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz. Официально о назначении тренера будет объявлено в ближайшее время.

На данный момент Карпович тренирует петропавловский «Кызыл-Жар», вышедший в квалификацию Лиги конференций по итогам прошлого сезона.

Карпович возглавит сборную Казахстана на два ближайших матча против Молдовы в стыковых матчах Лиги наций. Игры пройдут 24 и 29 марта. После этих встреч будет принято решение о будущем специалиста в команде.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/andrey-karpovich-vozglavit-sbornuyu-kazakhstana-posle-otstavki-baysufinova-1217498/
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