Андрей Карпович в скором времени возглавит сборную Казахстана

Российско-казахстанский тренер Андрей Карпович может возглавить сборную Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz. Официально о назначении тренера будет объявлено в ближайшее время.

На данный момент Карпович тренирует петропавловский «Кызыл-Жар», вышедший в квалификацию Лиги конференций по итогам прошлого сезона.

Карпович возглавит сборную Казахстана на два ближайших матча против Молдовы в стыковых матчах Лиги наций. Игры пройдут 24 и 29 марта. После этих встреч будет принято решение о будущем специалиста в команде.