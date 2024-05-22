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Митрофанов: «Количество девочек в футболе с 2021 года выросло на 75 процентов»

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Российский футбольный союз в День защиты детей, 1 июня, открывает сезон футбольных фестивалей для девочек. В этом году они состоятся в 40 городах страны.

Как отметил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов, за три предыдущих года более 6 тысяч девочек приняли участие в 55 фестивалях во всех регионах страны.

«Благодаря нашим проектам, направленным на популяризацию футбола среди детей, мы видим, как растет интерес девочек к футболу — количество занимающихся с 2021 года выросло на 75 процентов. В этом году фестиваль для девочек станет частью масштабного футбольного праздника — Всероссийского дня футбола, который РФС совместно с Министерством спорта проводит 1 июня в Лужниках», — приводит слова Митрофанова РФС.

В День защиты детей мероприятия также пройдут в Барнауле, Нижнекамске и Нижнем Новгороде.

Источник: РФС
РФС
Максим Митрофанов
Лужники
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