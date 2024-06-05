Футболистка сборной ДР Конго ударила соперницу из Марокко кулаком по лицу во время матча

Футболистка сборной ДР Конго Рут Кипойи грубо нарушила правила в товарищеском матче против Марокко.

В середине второго тайма Кипойи получила красную карточку за удар по ногам. После этого между ней и другой соперницей Ясмин Мрабет произошла стычка. Мрабет толкнула конголезку, и та в ответ ударила футболистку сборной Марокко кулаком в челюсть. Теперь Кипойи грозит пожизненная дисквалификация.

Игра проходила в понедельник, 3 июня, и завершилась победой марокканской команды со счетом 3:2.