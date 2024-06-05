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Сегодня, 13:30

Футболистка сборной ДР Конго ударила соперницу из Марокко кулаком по лицу во время матча

Алина Савинова
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Футболистка сборной ДР Конго Рут Кипойи грубо нарушила правила в товарищеском матче против Марокко.

В середине второго тайма Кипойи получила красную карточку за удар по ногам. После этого между ней и другой соперницей Ясмин Мрабет произошла стычка. Мрабет толкнула конголезку, и та в ответ ударила футболистку сборной Марокко кулаком в челюсть. Теперь Кипойи грозит пожизненная дисквалификация.

Игра проходила в понедельник, 3 июня, и завершилась победой марокканской команды со счетом 3:2.

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Сборные России и Уругвая сыграли вничью

Кипойи извинилась за удар кулаком по лицу сопернице из Марокко

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