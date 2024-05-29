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Baza: четырех футболисток «Крыльев Советов» сняли с поезда за дебош в вагоне

Виктория Кравченко
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Четырех футболисток «Крылья Советов» сняли с поезда по пути из Москвы в Самару из-за дебоша в вагоне, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 26 мая спортсменки возвращались домой после матча с «Чертаново». Пассажиры сообщили, что футболистки начали выпивать, как только поезд отъехал от Москвы.

Одна из спортсменок начала ссориться с другими пассажирами, из-за чего те пожаловались проводнице. На станции Рузаевка в поезд вошли полицейские и предложили девушкам пройти с ними.

Сами футболисты рассказали, что форвард команды Алена Андреева немного выпила, после чего у нее скрутило живот и заболела голова. К ней в купе на помощь пришли другие девушки. Из-за этого в купе стало шумно и другим пассажирам показалось, что девушки дебоширят.

Источник сообщает, что никаких протоколов на спортсменок оформлять не стали, их отпустили сразу же, как поезд отъехал.

ФК Крылья Советов (Самара)
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