Футбол
Женский футбол
Новости
Статьи Таблица ЖФЛ Календарь ЖФЛ
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 12:42

Женская сборная России упала в рейтинге ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Женская сборная России по футболу потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА.

Россиянки опустились с 26-го на 27-е место в обновленной версии рейтинга, который опубликован на сайте ФИФА 14 июня. В активе российской сборной 1703,92 балла.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Испании (2099,89 балла). На второе место поднялась Франция (2029,52). На третье опустилась Англия (2023,47).

Женская сборная России в 2024 году провела 5 товарищеских матчей — национальная команда разгромила Ботсвану (4:0), дважды обыграла Эквадор (4:0, 3:2) и дважды встретилась с Уругваем (1:1, 1:2).

Футбол
0
Читайте также
Бельгия и Украина сыграют в группе E Евро-2024 со Словакией и Румынией
Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Локомотива»: только Баринов и Миранчук проголосовали не за Глушенкова
Раненный при обстреле ВСУ военкор НТВ Ивлиев остался без руки
Болезнь Мбаппе, стареющий Роналду, хаос в Германии. Главные интриги Евро-2024 по футболу
Азербайджан сообщил о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эльвира Тодуа: «С каждым туром разочаровываюсь вратарями в женском футболе»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости