Футболистка сборной России Тырышкина получила гражданство Франции

Полузащитница сборной России Екатерина Тырышкина сообщила, что получила гражданство Франции.

«Официально: новая француженка Екатерина Тырышкина. Что ж, этой стране повезло», — написала Тырышкина в своей социальной сети.

Теперь 28-летняя россиянка, играющая с 2017 года во Франции, не будет считаться легионером.

В сезоне-2023/24 Тырышкина играла во втором дивизионе за «Монтобан». Ранее она выступала за «Дижон», «Гавр», Генгам" и «Родез».