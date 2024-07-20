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Сегодня, 05:52

Футболистка сборной России Тырышкина получила гражданство Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитница сборной России Екатерина Тырышкина сообщила, что получила гражданство Франции.

«Официально: новая француженка Екатерина Тырышкина. Что ж, этой стране повезло», — написала Тырышкина в своей социальной сети.

Теперь 28-летняя россиянка, играющая с 2017 года во Франции, не будет считаться легионером.

В сезоне-2023/24 Тырышкина играла во втором дивизионе за «Монтобан». Ранее она выступала за «Дижон», «Гавр», Генгам" и «Родез».

Футбол
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