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Сегодня, 19:11

Футболистки «Зенита» разгромили «Спартак» в Суперлиге

Алина Савинова
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Футболистки «Зенита» и «Спартака» в матче Суперлиги.
Фото ЖФК «Спартак»

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче 14-го тура женской Суперлиги-2024 — 4:1. Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве.

У питерской команды отличились Екатерина Пантюхина, Габриэла Гживиньска, Присцила Чинчилья и Анастасия Поздеева. Гживиньска в этой встрече также забила мяч в свои ворота.

С 57-й минуты футболистки московской команды играли в меньшинстве. Красную карточку получила защитница Карина Бакланова.

«Зенит» с 35 очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги. У «Спартака» 24 балла и пятая строчка.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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