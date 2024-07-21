Футболистки «Зенита» разгромили «Спартак» в Суперлиге

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче 14-го тура женской Суперлиги-2024 — 4:1. Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве.

У питерской команды отличились Екатерина Пантюхина, Габриэла Гживиньска, Присцила Чинчилья и Анастасия Поздеева. Гживиньска в этой встрече также забила мяч в свои ворота.

С 57-й минуты футболистки московской команды играли в меньшинстве. Красную карточку получила защитница Карина Бакланова.

«Зенит» с 35 очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги. У «Спартака» 24 балла и пятая строчка.