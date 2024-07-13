Футбол
Женский футбол
Новости
Статьи Таблица ЖФЛ Календарь ЖФЛ
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 08:00

Экс-футболистка «Челси» Абдуллина о возвращении в Россию: «Сейчас чувствую себя спокойно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник женской сборной России по футболу Алсу Абдуллина прокомментировала «СЭ» свое возвращение в «Локомотив» после истечения контракта с «Челси».

4 июля московский клуб объявил о подписании контракта с 23-летней россиянкой на 3,5 года.

«В первые дни, как я узнала, что поеду в «Челси», была безумно счастлива, безумно эмоциональна, мой эмоциональный фон был повышен. Я получила огромный опыт в Европе. Сейчас чувствую себя спокойно», — сказала Абдуллина «СЭ».

Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. С августа 2023 года футболистка выступала за «Париж» на правах аренды.

0
Читайте также
День рыбака отметят в России 14 июля
Источник: «Аль-Наср» начал переговоры с Роналду о продлении контракта
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
В Киеве рассказали о сроках поставки F-16 Бельгией
Сын убитой медведем дрессировщицы рассказал о причине агрессии животного
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок сборной России Федорова — о матче с КНДР: «Мы были не готовы к таким скоростям»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости