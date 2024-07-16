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Сегодня, 08:15

В РФС назвали логистику основной сложностью в организации товарищеских матчей между женскими сборными России и КНДР

Сергей Жуков
корреспондент
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Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина в комментарии для «СЭ» рассказала о сложностях организации товарищески матчей женских сборных России и КНДР.

«Не могу сказать, что было тяжело договориться о проведении этих матчей. Мы обменялись письмами и без особых проблем договорились сразу о двух матчах. Основная сложность — логистика. Сборная КНДР прилетела во Владивосток, оттуда летела в Москву», — сказал Посиренина «СЭ».

Сборная России провела два товарищеских матча в Москве против КНДР. В первой игре россиянки уступили сборной КНДР со счетом 0:3. Вторая встреча закончилась нулевой ничьей.

РФС
Сборная России по футболу
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В РФС высказались о проведении товарищеских матчей с женской сборной КНДР

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