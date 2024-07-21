Тренер «Зенита» — об арбитре Опейкиной: «В Европе женщина стала пилотом, но мужчины же садятся в этот самолет»

Тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина в разговоре «СЭ» поддержала арбитра Веру Опейкину.

— Недавно Вера Опейкина получила много критики в свой адрес. Женщина-арбитр — допустимо в мужском футболе?

— Начали допускать женщин к судейству мужского футбола, как наше восприятие опять делит мужчин и женщин. Это арбитр. И не важно, какой у него пол. Хотелось бы прийти к тому, чтобы искоренить эту тенденцию или стереотип. В Европе уже женщина стала пилотом, но мужчины же садятся в этот самолет. И в футболе нужно это исправлять. Не факт, что в этой игре настолько бы не ошибся мужчина-судья. Это человеческий фактор. Все ошибаются. Если бы мужчина судил женскую лигу, то здесть кто-то был бы доволен, кто-то — нет. Думаю, в скором времени этот стереотип может уйти, — сказала Порядина «СЭ».

После матча 28-го тура первой лиги «Енисей» — «СКА-Хабаровск» (0:3) главный тренер красноярцев Андрей Тихонов выразил недовольство тем, что Веру Опейкину назначили на игру с участием его команды. Тренер раскритиковал назначение на встречу женщины и посоветовал «отправить ее в Махачкалу», чтобы она «там тренировалась судить».