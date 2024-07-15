Главный тренер женской сборной КНДР оценил ничью в матче с Россией
Главный тренер женской сборной КНДР по футболу Хан Чхол Хак поделился впечатлениями от товарищеского матча против сборной России (0:0).
— Что скажете о втором матче сборной КНДР против России?
— Мы считаем, что это была прекрасная возможность сыграть сразу второй матч. Это прекрасный опыт игры на международном уровне. Мы очень рады этому.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Москвич». В первой товарищеской игре россиянки уступили со счетом 0:3.
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