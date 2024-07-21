Тренер женской команды «Зенита» — о стереотипах: «У нас пока не укладывается, что женщина может управлять мужчинами»

Тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина прокомментировала «СЭ» возможное назначение женщины тренером мужского футбольного клуба.

Ранее руководство немецкого «Ингольштадт» назначило главным тренером команды 32-летнюю Сабрину Виттман.

— В Германии Сабрина Виттман возглавила футбольный клуб. В России такое можно ожидать?

— Многие задают этот вопрос. Футбол — один, просто в него играют и женщины, и мужчины. По факту все одинаково. Просто есть стереотип, что женщина не может управлять мужчинами... У нас это пока не стыкуется в голова. Когда мы уйдем от наших стереотипов о футболе, то со временем у нас это может сойти на нет.

— Вы не хотите замахнуться на мужской футбол?

— Меня пока устраивает работа в своей команде, — сказала Порядина «СЭ».

«Зенит» с 35 очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги.