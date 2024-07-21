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Сегодня, 22:05

Тренер женской команды «Зенита» — о стереотипах: «У нас пока не укладывается, что женщина может управлять мужчинами»

Зарина Халимхонова
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Тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина прокомментировала «СЭ» возможное назначение женщины тренером мужского футбольного клуба.

Ранее руководство немецкого «Ингольштадт» назначило главным тренером команды 32-летнюю Сабрину Виттман.

— В Германии Сабрина Виттман возглавила футбольный клуб. В России такое можно ожидать?
— Многие задают этот вопрос. Футбол — один, просто в него играют и женщины, и мужчины. По факту все одинаково. Просто есть стереотип, что женщина не может управлять мужчинами... У нас это пока не стыкуется в голова. Когда мы уйдем от наших стереотипов о футболе, то со временем у нас это может сойти на нет.

— Вы не хотите замахнуться на мужской футбол?

— Меня пока устраивает работа в своей команде, — сказала Порядина «СЭ».

«Зенит» с 35 очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги.

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