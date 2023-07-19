Футболистка сборной России рассказала о жаркой погоде в Китае

Полузащитник сборной России Наталья Машина рассказала, что жара в китайском Циндао во время сбора команды была сравнима с московской.

«Сборная Китая намного сильнее, чем команда Ирана, с ними было тяжелее играть, но в то же время и интересно, — цитирует Машину ТАСС. — Мы могли проверить свои силы, в принципе, неплохо сыграли. В Китае очень жарко и душно на самом деле, как в Москве. А так, нормально, посмотрели набережную».

С 26 июня по 6 июля сборная России провела сбор в Циндао. 1 июля россиянки уступили команде Китая со счетом 0:1, 4 июля — проиграли со счетом 1:2.

Также сборная России провела два товарищеских матча с командой Ирана. 14 июля футболистки одержали победу со счетом 4:0 в Казани, 18 июля — со счетом 2:0 в Новогорске.