«Челси» отдаст в аренду российскую футболистку Абдуллину

Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина покинет «Челси», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 22-летняя россиянка перейдет на правах аренды в «Париж».

В прошедшем сезоне Абдуллина сыграла 6 матчей за английский клуб, проведя на поле 116 минут.

Он играет за «Челси» с 2021 года, ее контракт с лондонской командой рассчитан до июня 2024 года. Она дважды становилась чемпионкой Англии и выиграла Кубок Англии.