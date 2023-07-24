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Сегодня, 17:21

«Челси» отдаст в аренду российскую футболистку Абдуллину

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина покинет «Челси», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 22-летняя россиянка перейдет на правах аренды в «Париж».

В прошедшем сезоне Абдуллина сыграла 6 матчей за английский клуб, проведя на поле 116 минут.

Он играет за «Челси» с 2021 года, ее контракт с лондонской командой рассчитан до июня 2024 года. Она дважды становилась чемпионкой Англии и выиграла Кубок Англии.

Источник: https://t.me/karpinside/28690
Футбол
ФК Челси
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