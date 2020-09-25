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«Пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа». Флик — о победе в Суперкубке УЕФА

04:59

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик? отметил, что победа над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1 д.в.) досталась не без труда. Победный гол в дополнительное время забил Хави Мартинес.

— У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру, — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.- Было очень приятно наблюдать, как моя команда старается выправить положение, делает это на характере. В итоге пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа.

Бавария — Севилья

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2029141--bayern-vs-sevilla/

Суперкубок УЕФА: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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