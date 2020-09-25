Президент «Севильи» гордится командой, несмотря на поражение в Суперкубке УЕФА

Президент «Севильи» Пепе Кастро считает, что его команде не хватило удачи в матче за Суперкубок УЕФА против «Баварии» (1:2 д.в.). Он надеется, что в будущем севильцы еще получат шанс выиграть этот трофей.

— Горжусь нашими парнями и тем, что они показали на поле, — цитирует пресс-служба УЕФА Кастро. — У нас были свои моменты, но не хватило той самой удачи, чтобы стать чемпионами. «Бавария» победила заслуженно. Мы же были близки к победе, но теперь отправимся домой, чтобы продолжать расти и крепнуть. И чтобы в будущем снова участвовать в таких матчах.