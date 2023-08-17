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«Манчестер Сити» победил «Севилью» в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА

Руслан Минаев
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Игроки «Манчестер Сити» празднуют забитый гол.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА — 1:1 (5:4 пен).

В основное время команды забили по одному голу. Счет в матче открыли андалусийцы — отметился Юссеф Эн-Несири. У «горожан» забил Коул Палмер.

Победный гол в серии послематчевых пенальти забил Кайл Уокер. У «Севильи» одиннадцатиметровый не реализовал полузащитник Неманья Гудель, попав в перекладину.

«Манчестер Сити» впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. «Севилья» проиграла шестой матч за трофей в истории, испанский клуб побеждал только один раз — в 2006-м.

Суперкубок УЕФА.
16 авг, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Манчестер Сити
1:1
Севилья
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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