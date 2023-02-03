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Сегодня, 16:08

Источник: Месут Озил объявил о завершении карьеры

Виталий Косик
Корреспондент
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Месут Озил.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Месут Озил объявил о завершении карьеры, сообщает турецкий инсайдер Якуп Чинар.

По информации источника, немецкий хавбек был раскритикован тренерским штабом команды за качество игры в матче 22-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (0:1). Позже Озил не пришел на тренировку и сообщил партнерам по команде о завершении карьеры.

Ранее 34-летний футболист выступал за «Фенербахче», «Арсенал», «Реал» и «Шальке». Он является чемпионом мира в составе сборной Германии, чемпионом Испании и четырехкратным обладателем Кубка Англии

В текущем сезоне он провел за «Башакшехир» 8 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Месут Озил
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Реал
ФК Фенербахче
ФК Шальке
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