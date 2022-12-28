«Фатих Карагюмрюк» разгромил «Трабзонспор», Оздоев забил первый гол в Турции

«Фатих Карагюмрюк» дома разгромил «Трабзонспор» в матче 16-го тура чемпионата Турции — 4:1.

В составе хозяев первый гол за клуб забил Магомед Оздоев. По одному мячу также отметились Фабио Борини, Маттео Риччи и Жан Куасси.

В составе действующего чемпиона Турции гол забил Марк Бартра.

Команды доигрывали вдесятером — прямую красную заработал все тот же Бартра. У хозяев вторую желтую получил Эбрима Колли.

«Карагюмрюк» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Трабзонспор» — с 26 очками на 5-й строчке.