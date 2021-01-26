Кокорин уже во Флоренции, Гомес в «Севилье». Главные новости дня

Самые свежие трансферные события за последние 24 часа.

Сегодня Кокорин официально станет игроком «Фиорентины»

Это уже не секрет — «Фиорентина» открыто сообщает, что 29-летний нападающий «Спартака» Александр Кокорин прилетел в Италию, прошел медосмотр и вот-вот подпишет контракт с клубом. Российский нападающий взял 91-й номер — по году рождения.

Во вторник Кокорин познакомится со стадионом «Артемио Франки», тренировочным центром по соседству и с новыми одноклубниками. Добавим, что срок контракта — до лета 2024 года, а «Фиорентина» заплатит «Спартаку» 4,5 миллиона евро за трансфер.

Тухель заменит Лэмпарда в «Челси»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заменит Фрэнка Лэмпарда в «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter. По его словам, Тухель уже принял предложение и подпишет контракт в ближайшее время.

Также на пост претендовали Массимилиано Аллегри, Ральф Хазенхюттль и Юлиан Нагельсманн. Кроме того, на роль исполняющих обязанности наставника рассматривались главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и бывший наставник синих Авраам Грант.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Гайч — в Бельгии?

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии, сообщает hln. По данным источника, в аргентинце заинтересован «Антверпен», который готов арендовать 21-летнего футболиста до конца сезона без права выкупа. Представители нападающего ведут переговоры с клубом.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» активно интересуется трансфером игрока, однако клубам не удалось согласовать условия сделки.

Папу Гомес разменял «Аталанту» на «Севилью»

32-летний аргентинский форвард Алехандро Гомес 26 января прибудет в Испанию, где подпишет контракт с «Севильей». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сумма трансфера — 5,5 миллиона евро (+3 миллиона в качестве бонусов). Контракт рассчитан до 2024 года.

Напомним, что Гомес решил покинуть «Аталанту» после конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Футболист не выходил на поле с 16 декабря, когда он появился на замену в матче 12-го тура серии А с «Ювентусом» (1:1).

?? | Mis ? l'?cart par l'Atalanta Bergame apr?s son altercation avec Gasperini, Alejandro Gomez vient de trouver un club.



?? | L'Argentin serait sur le point de s'engager avec le FC S?ville. Montant du transfert : entre 6 et 8 M€.



Enorme coup de Monchi. pic.twitter.com/uKZnZcCJkx — Ballon Rond (@1ballonrond) January 22, 2021

Папастопулос перешел в «Олимпиакос»

Защитник сборной Греции Сократис Папастатопулос перешел из «Арсенала» в «Олимпиакос», сообщает официальный сайт клуба из Пирея. 32-летний футболист заключил соглашение до конца сезона-2022/23.

В январе Папастатопулос расторг соглашение с «Арсеналом» и, таким образом, достался «Олимпиакосу» бесплатно.

Защитник возвращается в Грецию спустя 12 с половиной лет: в 2008 году он перешел из родного АЕК в итальянский «Дженоа». Также в его карьере были «Милан», «Вердер», дортмундская «Боруссия». В «Арсенале» Папастатопулос выступал с 2018 года.

Халк может вернуться в «Порту»

Нападающий Халк интересен «Порту», утверждает известный итальянский журналист Николо Скира. По его информации, португальский клуб начал переговоры с 34-летним бразильским футболистом.

Халк хочет подписать контракт на 1,5 года. Стороны обсуждают детали сделки. На форварда также претендует «Бешикташ».

В настоящий момент бывший зенитовец является свободным агентом. Его последним клубом был китайский «Шанхай Шанган».