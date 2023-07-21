«Жил Висенте» подписал Батурину из «Ференцвароша»

Форвард «Ференцвароша» Роко Батурина подписал контракт с «Жил Висенте», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним хорватом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее «Ференцварош» объявил об отставке главного тренера Станислава Черчесова после поражения от «Клаксвика» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (0:0, 0:3).

Минувший сезон Батурина провел в арендах у «Марибора» и «Расинга Сантадер». В общей сложности форвард забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи в 41 матче.