«Вольфсбург» договорился о переходе хавбека «Ренна» Майера за 30 миллионов евро

«Вольфсбург» в ближайшее время оформит переход полузащитника «Ренна» Ловро Майера, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий клуб заплатит за 25-летнего хорвата 30 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов. Помимо этого, «Ренн» получит 15 процентов в случае перепродажи игрока.

В минувшем сезоне Майер забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.