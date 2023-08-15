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Сегодня, 15:59

«Вольфсбург» договорился о переходе хавбека «Ренна» Майера за 30 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Вольфсбург» в ближайшее время оформит переход полузащитника «Ренна» Ловро Майера, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий клуб заплатит за 25-летнего хорвата 30 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов. Помимо этого, «Ренн» получит 15 процентов в случае перепродажи игрока.

В минувшем сезоне Майер забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

ФК Вольфсбург
ФК Ренн
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