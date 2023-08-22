«Вест Хэм» объявил о переходе защитника «Штутгарта» Мавропаноса

Защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос перешел в «Вест Хэм», сообщается на официальном сайте английского клуба.

25-летний грек подписал пятилетний контракт с лондонцами. По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась «Вест Хэму» в 20 миллионов евро. Он будет выступать за команду под 15-м номером.

Мавропанос играл за «Штутгарт» с 2020 года. Немецкий клуб арендовал защитника у лондонского «Арсенала», после чего выкупил его летом прошлого года.

В активе Мавропаноса 89 матчей за «Штутгарт», 8 забитых мячей и 2 голевые передачи.

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