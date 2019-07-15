Tuttosport: "Вест Хэм" предложил "Торино" 60 миллионов евро за Белотти. Туринцы требуют 100 миллионов

"Вест Хэм" предложил 60 миллионов евро за нападающего "Торино" Андреа Белотти, сообщает Tuttosport. Итальянский клуб отверг этот вариант, так как хочет выручить за трансфер 25-летнего футболиста сборной Италии 100 миллионов евро. Именно такая сумма прописана для иностранных клубов в качестве отступных в контракте игрока.

"Вест Хэм" видит в Белотти замену нападающему Марко Арнаутовичу, который перешел уехал в китайский чемпионат. "Торино" же пока не стремится расставаться с Белотти, так как в этом сезоне "гранатовым" предстоит выступать в Лиге Европы.

В прошлом сезоне Белотти провел 39 матчей за "Торино", забил 17 голов и отдал одну голевую передачу.

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