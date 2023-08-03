«Тоттенхэм» готов заплатить 45 миллионов евро за Тапсоба

«Тоттенхэм» рассчитывает на подписание защитника «Байера» Эдмонда Тапсоба.

Как сообщил в Twitter журналист Патрик Бергер, лондонский клуб сделал новое предложение в размере 45 миллионов евро, не считая бонусов. Однако леверкузенцы хотят гораздо больше.

Действующий контракт игрока сборной Буркина-Фасо с «Байером» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Тапсоба в прошлом сезоне сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.