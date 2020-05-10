Sport.es: Пьянич согласовал условия контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич договорился об условиях контракт с «Барселоной». Об этом сообщает Sport.es.

Для осуществления сделки «Барсе» осталось договориться с «Ювентусом». Указано, что в случае перехода контракт будет рассчитан на пять лет. О финансовых деталях не сообщается.

В текущем сезоне 30-летний Миралем Пьянич провел 32 матча за «Ювентус» и забил три мяча при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 52 миллиона евро.