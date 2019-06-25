СМИ: "Реал" хочет приобрести у "Наполи" Фабиана Руиса

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис входит в сферу интересов "Реала", сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, в Мадриде считают, что у игрока большое будущее. Клуб уже сделал запрос по нему. При этом указано, что у "Наполи" нет желания продавать игрока. Неаполитанцы рассчитывают сохранить его.

23-летний испанец в прошедшем сезоне провел 40 матчей за "Наполи" и забил семь мячей при трех голевых передачах.

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