СМИ: "Милан" готов расстаться с Кутроне и предоставит шанс Андре Силве

"Милан" готов рассмотреть предложения по трансферу форварда Патрика Кутроне, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Источник указывает, что руководство "Милана" сообщило агенту Кутроне Донато Орньони о том, что клуб готов расстаться с игроком, если получит предложение в 25 миллионов евро.

Что касается Силвы, то новый главный тренер "Милана" Марко Джампаоло готов дать ему шанс после возвращения из аренды в "Севилье".

В прошедшем сезоне 21-летний Партик Кутроне провел 43 матча за "Милан", забил девять мячей и отдал две голевые передачи. 23-летний Андре Силва в 40 матчах за "Севилью" забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.

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