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«Реал» и «Ливерпуль» поборются за защитника «Севильи» Диегу Карлоса

18:28

«Реал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к защитнику «Севильи» Диегу Карлосу, утверждает El Desmarque. Андалусийцы приобрели бразильца у «Нанта»ё этим летом за 15 миллионов евро.

На счету Диегу Карлоса в нынешнем сезоне 18 игр чемпионата Испании.

«Ливерпуль» считается фаворитом в борьбе за 26-летнего футболиста центра обороны. Победители Лиги чемпионов готовы выложить за него 75 миллионов евро.

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