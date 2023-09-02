«ПСЖ» объявил о переходе Коло-Муани

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло-Муани перешел из «Айнтрахта» в «ПСЖ». Парижский клуб объявил о подписании с 24-летним контракта до 2028 года.

Ранее сообщалось, что трансфер французского форварда обойдется «ПСЖ» в 90 миллионов евро.

Коло-Муани в 2022 году перешел из «Нанта» в «Айнтрахт». С тех пор он сыграл в 50 матчах на клубном уровне во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 17 голевых передач. Также он стал игроком сборной Франции, за которую дебютировал 22 сентября 2022 года.