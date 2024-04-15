Педри о продлении контракта: «Барса» всегда была клубом моей мечты"

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о переговорах по поводу продления контракта с каталонским клубом.

«Я очень спокоен. Знаю, что «Барселона» будет уважать то обещание, которое дала мне по поводу контракта. «Барса» всегда была клубом моей мечты», — цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 21-летнего испанца с клубом истекает летом 2026 года. В этом сезоне Педри провел за «Барселону» 26 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.