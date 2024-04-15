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Сегодня, 17:13

Педри о продлении контракта: «Барса» всегда была клубом моей мечты"

Руслан Минаев
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Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о переговорах по поводу продления контракта с каталонским клубом.

«Я очень спокоен. Знаю, что «Барселона» будет уважать то обещание, которое дала мне по поводу контракта. «Барса» всегда была клубом моей мечты», — цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 21-летнего испанца с клубом истекает летом 2026 года. В этом сезоне Педри провел за «Барселону» 26 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

ФК Барселона
Педри (Барселона)
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