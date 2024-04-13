«Манчестер Юнайтед» планирует летом продать Антони

«Манчестер Юнайтед» хочет летом продать вингера команды Антони, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, манкунианцы хотят продать 24-летнего бразильца за приемлемую сумму, чтобы минимизировать потери с его трансфера — в 2022 году клуб заплатил за него «Аяксу» 95 миллионов евро.

Сообщается, что основным кандидатом на замену Антони в «МЮ» выбрали полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

В текущем сезоне Антони провел 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.