Паоло Мальдини: «Милану» важно сохранить Ибрагимовича"

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что итальянский клуб попытается продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, передает Football Italia.

«Сейчас все силы направлены на то, чтобы Ибрагимович остался. Сезон стартует уже совсем скоро, через 20 дней, и надо успеть за это время все решить. Да, у нас есть второй вариант для усиления, но лучше оставить шведа у себя», — сказал Мальдини.

Соглашение 38-летнего шведа с итальянцами истекает 30 августа.

В прошлом сезоне серии А Ибрагимович провел 18 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.