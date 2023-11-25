«Ньюкасл» хочет арендовать Экитике и Филлипса зимой

«Ньюкасл» заинтересован в аренде форварда «ПСЖ» Уго Экитике и хавбека «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает The Times.

В текущем сезоне Экитике провел за «ПСЖ» 1 матч, отыграв 8 минут. Контракт 21-летнего француза рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

27-летний Филлипс сыграл в 8 матчах за «Манчестер Сити» в этом сезоне, не отличившись результативными действиями. Его соглашение с «горожанами» действует до конца сезона-2027/28. Стоимость англичанина оценивается в 28 миллионов евро.