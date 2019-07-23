"Милан" готов заплатить "Атлетико" 40 миллионов евро за Корреа

Нападающий "Атлетико" Анхель Корреа входит в сферу интересов "Милана", сообщают итальянские СМИ.

Как информируют Sportitalia и Sky Sport Italia, "Милан" готов отдать за игрока 40 миллионов евро + бонусы. С учетом бонусов, сумма может составить около 50 миллионов евро.

Итальянский клуб уже согласовал условия личного контракта с игроком. Его зарплата в случае перехода составит три миллиона евро в год, а соглашение будет рассчитано на пять лет.

24-летний аргентинец в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Атлетико" и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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