«Милан» близок к аренде хавбека «Реала» Браима Диаса

Полузащитник «Реала» Браим Диас близок к переходу в «Милан», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, миланцы арендуют 21-летнего испанца с возможностью выкупа. Мадридский клуб будет иметь приоритет покупки в будущем.

Также отмечается, что в контракте будет пунткт, по которому хавбек не сможет перейти в «Манчестер Юнайтед» — ранее игрок выступал за «Сити».

В сезоне-2019/20 Диас провел 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и желтой карточкой.