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Марселу может перебраться в MLS

10:47
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Защитник «Реала» Марселу может перебраться в MLS, сообщает Don Balon.

По данным источника, 32-летний бразилец не планирует до конца дорабатывать контракт в Мадриде, и планирует зимой сменить обстановку. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне ла лиги Марселу провел два матча.

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