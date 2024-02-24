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«Манчестер Юнайтед» может заменить Варана защитником «Ювентуса» Бремером

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Глейсону Бремеру, сообщает Tuttosport.

По данным источника, английский клуб видит в 26-летнем бразильце потенциальную замену Рафаэлю Варану, который может уйти из команды летом.

15 февраля сообщалось, что «Ювентус» готов отпустить Бремера не менее чем за 75 миллионов евро.

Бремер выступает за туринский клуб с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола в 25 матчах. Контракт игрока с командой действует до конца июня 2028 года.

Рафаэль Варан
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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