"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" проявляют интерес к Дани Алвесу

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес, который 1 июля станет свободным агентом, намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии. В его услугах заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", сообщает Mirror.

Алвес перешел в "ПСЖ" летом 2017-го из "Ювентуса". В прошедшем сезоне футболист провел 32 матча за французскую команду, забил три гола и отдал восемь голевых передач. Защитник выступал за "Барселону" с 2008 по 206 год.

Портал transfermarkt.de оценивает 36-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.

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