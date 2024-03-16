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Сегодня, 12:42

«Манчестер Юнайтед» хочет купить трех игроков «Барселоны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании троих игроков «Барселоны», утверждает Todofichajes.

По информации источника, манкунианцы заинтересованы в защитнике Алехандро Бальде, хавбеке Френки де Йонге и вингере Ансу Фати. Клуб может осуществить попытку подписать игроков каталонцев в летнее трансферное окно.

После 28 туров «Манчестер Юнайтед» (47 очков) занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. 17 марта команда Эрика тен Хага сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии.

Ансу Фати
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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