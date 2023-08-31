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Сегодня, 18:35

«Ливерпуль» отдал защитника Филлипса в аренду в «Селтик»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Натаниэль Филлипс.
Фото ФК «Селтик»

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс на правах аренды перешел в «Селтик», сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Соглашение по 26-летнему англичанину рассчитано до января 2024 года. Он будет выступать за «Селтик» под 6-м номером.

Филлипс выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Он провел за основную команду мерсисайдцев 29 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 4 миллиона евро.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Селтик
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