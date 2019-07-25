Клопп объяснил, почему переход Коутинью в "Ливерпуль" невозможен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном переходе в команду полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутинью.

- Коутинью полезен любой команде в мире, - цитирует Клоппа пресс-служба английского клуба. - Мне он нравится, я думаю, что это фантастический футболист, но он стоит очень дорого, а мы не можем себе позволять подобные трансферы Все остальное - просто слухи.

Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" в январе 2018 года. За это время он провел за каталонский клуб 76 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 голевых передач. Его контракт с "Барселоной" будет действовать до 30 июня 2023 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.