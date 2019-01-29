Катарский клуб готов заплатить 35 миллионов евро за японского бомбардира

Нападающий "Портимоненси" Шоя Накаджима может продолжить карьеру в Катаре. Как сообщает Hochi Sports, "Аль-Духайль" готов заплатить за форварда сборной Японии 35 миллионов евро. Отмечается, что этот клуб принадлежит тем же владельцам, что и "ПСЖ", поэтому в будущем Накаджима может перебраться в Париж, что для французского рынка важно с точки зрения привлечения азиатского рынка.

В "Портимоненсе" Накаджима перешел полтора года назад, провел с тех пор в чемпионате Португалии 42 матча, забил 15 мячей и сделал 18 голевых передач.