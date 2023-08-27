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Сегодня, 11:57

Катарский «Аль-Араби» договорился с «ПСЖ» о трансфере Верратти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти близок к переходу в «Аль-Араби», сообщает FootMercato.

Катарский клуб договорился с парижанами об условиях трансфера. Сейчас «Аль-Араби» договаривается с самим 30-летним итальянцем.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» сообщило Верратти, что он может искать себе новый клуб. В текущем сезоне полузащитник не провел ни одного матча за команду.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Марко Верратти
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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